Kütahya'da idareci, öğretmen ve memurlar "Türkiye için" ilahi seslendirdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında ilahi seslendirildi.

Bir grup öğretim görevlisi, idareci, öğretmen ve memur, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan video klipte "Gül Yüzünü Rüyamızda Görelim Ya Rasulallah" ilahisini söyledi.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan dinletide ney, kabak kemane, ritim saz, tambur ve ut gibi enstrümanlar kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu videonun Kovid-19 salgını sürecinde evde kalan insanlara moral vermek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Öncelikle ramazanın manevi iklimine uygun bir ilahi belirlediklerini anlatan Başyiğit, "Arkadaşlarımız gerek sesleri gerek enstrümanlarıyla çok güzel bir çalışma ortaya koydular. İnşallah bu vesileyle insanlarımıza bir nebze de olsa moral vermiş oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

