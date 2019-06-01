0553 313 94 23

Kütahya’da hububat hastalık ve zararlılarla mücadele

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraatı yapılan kültür bitkilerinin en önemlilerinden birinin hububat olduğunu, uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesinin verimin arttırılmasında önemli rol oynadığını açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:31
Kütahya’da hububat hastalık ve zararlılarla mücadele

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraatı yapılan kültür bitkilerinin en önemlilerinden birinin hububat olduğunu, uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesinin verimin arttırılmasında önemli rol oynadığını açıkladı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri,1 Milyon 398 bin 416 dekar buğday, 407 bin 154 dekar arpa, 29 bin 736 dekar çavdar, 92 bin 863 da yulaf ve 25 bin 875 dekar alanda tritikale ekimi yapılan Kütahya’nın Ege Bölgesinde hububat ekiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek,” Hububatların hayatımızdaki önemi göz önüne alındığında; uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek verimin arttırılmasında önemli rol almaktadır. Ülkemizde ürün verimini sınırlayan sürme, pas, rastık, septorya, kök ve kökboğazı çürüklüğügibi hastalıklar yanında önemli zararlılar da mevcuttur. Bu zararlılardan en önemlileri; süne, kımıl, bambul ve ekin kambur böceğidir. Hastalık ve zararlılardauygulanan kültürel tedbirlerde en önemlisi; tohum ilaçlamasının yapılması, hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanılması, sık ekimin olmaması, yabancı ot kontrolünün uygun zamanda ve uygun sıcaklıklarda yapılması, ekim münavebesinin uygulanması ve toprak analizi yapılarak aşırı azotlu gübrekullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerin kimyasal mücadelede; Bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerini hava koşullarını sık sık kontrol ederek doğru zamanda ve uygun alet ve ekipman kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Çiftçilerimizesöz konusu hastalık ve zararlılara karşı mücadele yöntemleri hakkında gerek sahada gerekse çiftçi toplantılarında teknik personellerimiz tarafından bilgilendirme yapılmıştır” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "LGS sorunsuz tamamlandı"
    1. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    2. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    3. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    4. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    5. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    6. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    7. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    8. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    9. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    10. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    11. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    12. Uçar’dan bayram mesajı
    13. Şehit ailesine vefa
    14. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    15. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    16. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    17. Hadislerde dua
    18. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    19. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    20. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    21. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    22. Bir ayet... Bir hadis...
    23. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    24. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    25. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    26. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    27. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    28. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    29. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    30. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti