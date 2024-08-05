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Yaşam Kütahya'da gece kana bulandı! Gelin ve damat can verdi
Yaşam

Kütahya'da gece kana bulandı! Gelin ve damat can verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 09:39:00 -

Kütahya Emet'te yaşanan trafik kazasında gelin ve damat hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yeni evlenen gelin ve damat hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer (23) ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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