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Kütahya’da en çok orman emvali satın alan şirketlere plaket

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde en çok orman emvali satın alan şirketler arasında ilk 3’e giren şirketlere plaket verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Kütahya’da en çok orman emvali satın alan şirketlere plaket

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde en çok orman emvali satın alan şirketler arasında ilk 3’e giren şirketlere plaket verildi.


Orman Bölge Müdürlüğünce orman emvali alan kereste firmaları arasında 2018 yılı içinde en çok ürün satın alan firmalara yapılan ziyarette, firma sahiplerine plaketleri takdim edilerek, sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.


Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ve Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem tarafından firmalara yapılan ziyaretlerde Müdür Adnan Kayım tarafından plaketleri takdim edildi. Kayım, ziyaretlerde sektörün sorunları ile yakından ilgilendiklerini ve sorunların çözümü konusunda Orman Bölge Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ederek firma yetkililerine teşekkür etti.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 Orman İşletme Müdürlüğünden 2018 yılı içinde orman emvali alan şirketler arasında Sekizliler Palet - Şenol Sekizli 12 bin 999 metreküp ile ilk sırada yer alırken, 6 bin 727 metreküp ile yine Sekizliler Palet - Cihan Sekizli ikinci, Tava Orman Ürünleri Palet - Ahmet Tava 5 bin 287 metreküp ile üçüncülükteki yerini aldı.


Firma ziyaretlerinin ardından Kütahya Keresteciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Aksu’da ziyaret edilerek, sektör hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
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