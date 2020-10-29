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Aktüel Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:01:18 -
Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı.

Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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