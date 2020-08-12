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Aktüel

Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:13:33 -
Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Zafer Meydanı'nda M.İ. (36) ile Hakan Sarı (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ, Sarı'yı bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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