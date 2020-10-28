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Aktüel Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:16:22 -
Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İnköy Mahallesi'nde karantina başlatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla Vali Ali Çelik başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağından hareketle, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için merkez İnköy Mahallesi'nde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Bu gece saat 00.00'da başlayacak 14 günlük karantina süresince mahalle halkının ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

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