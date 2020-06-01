  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 08:46:05 -
Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması bir köyde sonlandırıldı, bir köyde ise uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 17 Mayıs'ta Emet ve Şaphane ilçelerinde birer köyün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Emet'in Kabaklar köyündeki karantina tedbirinin kaldırıldığı duyurulan açıklamada, "Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulaması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta uzatıldı. İnceğiz köyünde tedbir amaçlı uzatılan karantina 7 Haziran saat 24.00'te sona erecek." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı