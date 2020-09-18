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Aktüel Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:36:27 -
Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.

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