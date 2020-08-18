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Aktüel Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:42:37 -
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hamam köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamam köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.


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