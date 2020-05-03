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Aktüel

Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:47:55 -
Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak‘ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi’nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak’ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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