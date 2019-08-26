Kütahya’da altyapı çalışmaları

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde içme suyu yeni hat döşeme ve içme suyu mevcut hat yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Sofu Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Kirazpınar Mahallesi ile Enne mahallelerinde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ve kanalizasyon hattı yapım işleri ile birlikte ızgara montaj ve rögar kapağı onarım çalışmaları da devam etmektedir. Devam eden yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları sona erdiğinde bölgede bulunan esnaflar, yerleşim yerleri, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olacak. Ayrıca olası yağmurdan kaynaklı su baskınları ile daha önce oluşan su birikintilerinin de önüne geçilebilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.