Kütahya'da ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Efir köyünde Mehmet Candan'a (55) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahırda bulunan 92 küçükbaş hayvandan 70'i telef oldu.
Diğer hayvanların çevredekiler tarafından kurtarıldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.