0553 313 94 23

Kütahya’da adli yıl açılış töreni

Kütahya’da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
Kütahya’da adli yıl açılış töreni

Kütahya’da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kütahya Adliyesi önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019-2020 yeni adli yılının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Akbey, "Yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Önemli soruşturma dosyalarımızın çoğu sonuçlandı ama bekleyen dosyalarımız da var. İnşallah bu yıl içerisinde de onları sonuçlandırıp hakkın ve hukukun gerçekleşmesine hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.


KütahyaBaro Başkanı Ahmet Atam, “2019-2020 yılının yeni adli yıl açılış programındayız. Bu sene biz yine her yıl tekrar ettiğimiz gibi herkesin adaletten eşit olarak faydalanabildiği, kolay ulaşabildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yargı reformu strateji paketi bizi oldukça heveslendirdi. Son yıllarda avukatlar ve hukukçular için, özellikle avukat meslektaşlarımız için çok iyi yönde gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Bunların bir an evvel hayata geçirilmesi yönünde de çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.


Protokol üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatlar ile davetlilerin katıldığı tören, adliye içerisindeki resepsiyonun ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    1. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    2. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    3. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    4. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    5. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    6. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    7. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    10. Ekonomistler büyüme verisini..
    11. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    12. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    13. Balıklar tezgahlara serildi
    14. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    15. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    16. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    17. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    18. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    19. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    20. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    21. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    22. Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu..
    23. Hatay Valisi'nden mülteci açıklaması
    24. Türk denizciler, Kanarya adaları..
    25. Van Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete..
    26. Bakanlık duyurdu! 81 ile talimat..
    27. Yayladağı Kaymakamı Yılmaz göreve..
    28. Başsavcı Kılıç: “Adli olaylarda yüzde..
    29. Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı..
    30. Yeni Orduspor kaçan puana yanıyor
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak