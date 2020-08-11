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Aktüel

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 02:57:53 -
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak’ta ikamet eden İlyas ve Aysel Avşar çifti, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki oğulları Muhammed Arda'nın kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Üstünde kahverengi kareli gömlek, siyah pantolon ve ayağında terlik bulunduğu belirtilen çocuğun bulunması için polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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