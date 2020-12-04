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Aktüel Kütahya'da 101 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi
Aktüel

Kütahya'da 101 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:45:55 -
Kütahya'da 101 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde M.U. ve M.P'de tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada kadın heykel başı, testi, mızrak ucu, yüzük ve sikke gibi Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 obje ele geçirdi.

Zanlılar M.U. ve M.P. gözaltına alındı. Objeler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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