Kütahya’da gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün orman köylüsünün kalkındırılması ve ekonomik refahının arttırılması amacıyla yürüttüğü “Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları” çerçevesinde çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gelir getirici tür ağaçlandırmaları ile hem bozuk orman alanları verimli hale getiriliyor hem de vatandaşların gelir seviyesinin arttırılmasına katkı sağlanıyor. Bu çerçevede Kütahya Merkez ilçesine bağlı Dere köyü sınırlarında bulunan ve daha önce ceviz dikimi yapılan sahanın 1,5 dekarlık alanına 100 adet Goji Berry (kurt üzümü) dikimi gerçekleştirildi. Türkiye’de kurt üzümü de denilen ve şifa kaynağı olarak bilinen Goji Berry, kurutularak tüketilebildiği gibi aynı zamanda üzüm gibi de yenilebiliyor.

Fidan dikiminde gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Bölge Müdürü Hasan Keskin; “Orman Genel Müdürlüğümüz son yıllarda kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin artırılması için meyvesinden faydalanılan türlerin dikimine önem vermekte ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarında gelir getirici türleri tercih etmektedir. Bizde daha önce yaptığımız ceviz ağaçlandırması sahasındaki bir alana Goji Berry fidanları diktik. Sahip olduğu antioksidanlar, vitaminler ve karbonhidrat sebebiyle tıpta önemli bir yeri olan bu bitki, biliyoruz ki çok fazla rahatsızlığa da iyi gelmekte. Gelir getirici tür ağaçlandırmalarımız ile orman köylüsünün bulunduğu yerde ormanlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Fidan dikimine Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme Müdür Yardımcısı Hulusi Yıldız ve Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi katıldı.