Kütahya Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre; şoförlük kadrosuna başvuracak adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.

Adaylar başvurularınıistenilen belgeler birlikte 17.02.2021 tarihinden 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz/KÜTAHYA adresine yapabilecekler.