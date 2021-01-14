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Ekonomi Kütahya Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Kütahya Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:23:00 - 2021-01-14 14:23:33
Kütahya Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Kütahya Yenikent  Belediye  Başkanlığı,  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre; şoförlük kadrosuna başvuracak adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.

Adaylar başvurularınıistenilen  belgeler  birlikte 17.02.2021 tarihinden  22.02.2021  Pazartesi  günü saat 16:00’ya kadar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent  Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz/KÜTAHYA   adresine yapabilecekler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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