Kütahya Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak
Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.
Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre; şoförlük kadrosuna başvuracak adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.
Adaylar başvurularınıistenilen belgeler birlikte 17.02.2021 tarihinden 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz/KÜTAHYA adresine yapabilecekler.