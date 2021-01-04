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Yerel Kütahya Simav'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Kütahya Simav'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Abdullah Çetin hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:57:00 -
Kütahya Simav'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Çetin (38) yönetimindeki 10 VA 571 plakalı traktör, Yemişli köyü yakınlarında Güpdere mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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