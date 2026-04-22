Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı'nda Somut Hedefler Ortak Akılla Şekillendi

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” hayata geçirilen “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisi kapsamında düzenlenen Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı, 21 Nisan 2026 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği himayelerinde; Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya ilin tüm paydaşlarınca geniş bir katılım sağlandı.

230’u tüzel olmak üzere yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda; Kütahya Vali Yardımcısı Sayın Süleyman Ovalı, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Ejderhan Gezer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Sezgin Zeren, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Sayın Abdullah Dönmez ve Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın İbrahim Çatladan hitaplarda bulundu.

“SORUMLU DAVRANIRSAK GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKIRIZ”

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Sıfır Atık yaklaşımının bir yaşam biçimi olması gerektiğini belirterek, “Yaşadığımız dünyaya duyarlı olabilmek adına atıklarımızı sıfır noktasına taşımamız gerekiyor. Bugün sorumlu davranırsak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan bu hareket, bugün sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 'Dünya Sıfır Atık Günü' ile küresel bir boyut kazandı. Bu, ülkemiz adına gurur verici bir sorumluluktur” dedi.

“AMACIMIZ UYGULANABİLİR HEDEFLERİ SOMUT PROJELERE DÖNÜŞTÜRMEK”

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise çalıştayın Türkiye'nin iklim politikalarıyla uyumuna dikkat çekerek, “Amacımız ilimize özgü, uygulanabilir ve ölçülebilir hedefler ortaya koyarak bunları somut projelere dönüştürmektir. Üniversitelerimizin bilimsel katkısı ve yerel yönetimlerimizin uygulama gücü bu süreçte kritik rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAMIZ HİÇ OLMADIĞI KADAR ATIK İSTİLASINA UĞRAMIŞ DURUMDA”

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Abdullah Dönmez, ülkemiz ve dünyanın sahipleri değil, emanetçileri olduğumuzu belirterek, “Bizden sonraki nesillere de daha yaşanabilir bir dünyayı devretmekle sorumluyuz. Dünyamız tarihinde hiç olmadığı kadar başta sanayi olmak üzere çok çeşitli atık istilasına uğramış durumda. Sıfır Atık, israfın önlenmesi demek, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve korunması demek” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ SOMUT ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEK”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, çalıştayda kamu kurumlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre kadar geniş bir katılımla bir araya geldiklerini belirterek “Amacımız ilimizdeki israfı, atık ve çevre sorunlarını çok boyutlu şekilde ele almak ve uygulanabilir, somut çözüm önerileri geliştirmektir” dedi.

“ÜNİVERSİTELER OLARAK ÖNCÜ AKTÖRLER KONUMUNDAYIZ”

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ise iklim değişikliği, doğal kaynaklarımızın hızlı tükenmesi ve artan atık miktarının çağımızın en kritik çevresel sorunları arasında yer aldığını söyleyerek, “Bu küresel sorun karşısında biz üniversiteler olarak bizler sürdürülebilir geleceğin inşası için öncü aktörler konumundayız” diye konuştu.

“ORTAK AKIL PLATFORMU İÇİN BİR ARADAYIZ”

Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, geleceğimizin çevresel kaderine katkı sunacak bir ortak akıl platformu için bir araya geldiklerini belirterek, “İklim değişikliği yarınların olduğu kadar bugünün de meselesi. Kuraklık, afetler, su krizi, artan enerji ihtiyacı ve hızlı tükenen doğal kaynaklar; çevre politikalarının bir zorunluluk haline geldiğini bizlere açıkça göstermektedir. Biz Sıfır Atık vizyonunun yerelde hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyoruz” dedi.

ÇALIŞTAYI YEREL DİNAMİKLERİ ESAS ALAN KAPSAMLI BİR YAKLAŞIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’da gerçekleştirilen çalıştay, yerel dinamikleri esas alan kapsamlı yaklaşımıyla; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda israfın azaltılması, atık yönetiminin etkinleştirilmesi ve kaynak verimliliğinin artırılmasını çok boyutlu bir kalkınma meselesi olarak ele aldı. Program, yerel düzeyde üretilen bilginin ulusal politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sunmasını hedefleyen yapısıyla dikkat çekti.

KÜTAHYA’NIN ÇEVRESEL RİSKLERİ ANALİZ EDİLDİ

“Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Kütahya’nın kendine özgü çevresel riskleri, tüketim alışkanlıkları ve kaynak kullanım pratikleri detaylı şekilde analiz edildi. Gıda, su, enerji ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda israfın ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileri bütüncül bir perspektifle değerlendirildi; israfın yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturan ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını doğrudan etkileyen kritik bir unsur olduğu vurgulandı.

14 TEMATİK MASA İLE ÇOK KATMANLI VE BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRME

Analiz ve karar alma mekanizmalarını bütünleştiren bir model çerçevesinde yürütülen çalıştayda; tematik masa çalışmaları ile mevcut durum analizleri yapıldı, öncelikli sorun alanları belirlenerek çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştay, çevre ve kaynak yönetimini kapsamlı bir çerçevede ele alan 14 tematik masa aracılığıyla yürütüldü. Dört ana başlık altında yapılandırılan bu sistem; doğa ve kaynak yönetimi, üretim ve tüketim döngüsü, yaşam alanları ve hizmetler ile davranış, yönetişim ve finansman boyutlarını içerdi. Bu kapsamda; iklim değişikliğiyle mücadele, su verimliliği, gıda kayıplarının azaltılması, plastik kullanımının sınırlandırılması, enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir turizm, kamusal alan yönetimi, toplumsal farkındalık, kurumsal iş birlikleri ve yeşil finansman gibi kritik başlıklar çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alındı. Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı’nda her bir tematik masa; analiz, çözüm geliştirme, uygulama planı oluşturma ve performans göstergeleri belirleme süreçlerini kapsayacak şekilde çalışarak somut, ölçülebilir ve uygulanabilir çıktılar üretti.

ÇOK PAYDAŞLI YÖNETİŞİM MODELİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Kütahya’da yürütülen süreç; Valilik himayesinde, üniversitelerin akademik katkıları, ilgili kamu kurumlarının teknik desteği ve Sıfır Atık Vakfı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Çalıştay; kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerini aynı platformda buluşturarak güçlü bir yönetişim modeli ortaya koydu. Bu yapı sayesinde farklı disiplinlerin bilgi ve deneyimi bir araya getirilerek; çevre yönetiminde katılımcılık, etkinlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri güçlendirildi. Çalıştay kapsamında elde edilen tüm veriler, analizler ve politika önerileri; ulusal ölçekte yürütülen sıfır atık ve çevre stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kayıt altına alındı. Kütahya düzeyinde hazırlanan raporlar, Türkiye genelinde politika oluşturma süreçlerine entegre edilmek üzere değerlendirilecek; aynı zamanda uluslararası raporlama mekanizmaları için güçlü bir veri altyapısı oluşturacaktır.

SÜREKLİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER

Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı, tek seferlik bir etkinlik olmanın ötesinde; izleme, değerlendirme ve raporlama mekanizmalarıyla desteklenen sürdürülebilir bir yönetim modelinin parçası olarak kurgulanmıştır. Her tematik masa tarafından belirlenen yıllık hedefler doğrultusunda ilerleme düzenli olarak takip edilecek; bu sayede Kütahya’nın çevresel performansı ölçülebilir hale getirilecek ve başarılı uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

YERELDEN YÜKSELEN DÖNÜŞÜMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı, yerel bilgi birikimini ulusal politika üretimiyle buluşturan, katılımcı ve veriye dayalı bir çevre yönetimi modelinin güçlü bir örneğini teşkil etti. Çalıştay kapsamında geliştirilen politika önerileri ve uygulama planları; israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu. Yerelden yükselen bu kolektif dönüşüm yaklaşımı, Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu daha etkin, kapsayıcı ve uygulanabilir bir yapıya taşımayı hedeflemektedir.