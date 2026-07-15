  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu! Sıcaklık rekorlarından sonra dolu yağdı! 44 bölge için kırmızı alarm Körfez alev alev! İran füzeleri Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini yerle bir etti! Yeni sezonda tribünlerde olay istemeyen bakanlar düğmeye bastı! Aklı hala NATO Zirvesinde! Trump: İran, Orta Doğu’nun zorbasıydı CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal
Kobi Kütahya OSB’de sanayicilere vefa!
Kobi

Kütahya OSB’de sanayicilere vefa!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kütahya OSB’de sanayicilere vefa!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayiye katkı sağlayan isimlerin caddelerde yaşatılması uygulaması devam ediyor.

Kütahya OSB’de kentin sanayi hafızasında iz bırakan iki isim cadde adlarıyla yaşatılacak.

 

Bu kapsamda, Kütahya OSB Yönetim Kurulu kararıyla 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, 16 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden ve Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ile büyümesine uzun yıllar katkı sunan merhum Bekir Eskioğlu'nun ismi 5. Caddeye verildi. Sanayi, üretim ve ülke ekonomisine sağladığı katkılarla örnek gösterilen iş insanı İsmet Güral'ın adı ise 12. Caddeye verildi. Kütahya OSB'de sanayicilerin isimlerinin caddelerde yaşatılmasına yönelik uygulama daha önce de hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda 6 Nisan 2022 tarihinde 1. Cadde "Rıza Güral Caddesi", 3. Cadde ise "Necati Ünal Caddesi" olarak yeniden isimlendirilirken, 20 Aralık 2022 tarihinde 2. Cadde "Nafi Güral Caddesi", 4. Cadde ise "İrfan Sopakoymaz Caddesi" adını almıştı.

 

Uygulamayla, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşundan bugüne kadar gelişim sürecinde önemli rol üstlenen, üretime, istihdama ve yatırım ekosistemine katkı sağlayan sanayicilerin isimlerinin gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kurumsal hafızasının yaşatılması hedefleniyor.

 

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sanayi bölgesinin bugün sahip olduğu güçlü üretim altyapısı ve yatırım ikliminin, geçmişten bugüne büyük emek veren sanayicilerin vizyonu ve fedakârlıkları sayesinde oluştuğunu belirtti.

Sanayicilerin hatıralarını yaşatmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini ifade eden Eskioğlu, cadde isimlerinin yalnızca bir adres değişikliği olmadığını, Kütahya sanayisinin gelişiminde iz bırakan isimlere duyulan saygı ve minnetin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Eskioğlu, uygulamanın gelecek nesillere sanayinin gelişiminde emeği bulunan isimleri tanıtacağını ve onların bıraktığı mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!
Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Kobi

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!
34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

Kobi

34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı
Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Kobi

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23