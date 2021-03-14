Kütahya Merkez’de 20 bin 361 m2 tarla icradan satılığa çıktı
Kütahya 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu, Kütahya Merkez’de bulunan 20 bin 361 m2 tarla vasfındaki araziyi 700 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmaz Kütahya il merkezinde 1. Organize Sanayi Bölgesinin doğusunda, Alayunt mahallesi idari sınırları içerisinde kalmaktadır. Kütahya il merkezinin güneydoğusunda yaklaşık 17,5 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın ilk satışı 700 bin TL muhammen bedel karşılığı 16/06/2021 günü saat 10:15’de Kütahya Adliyesi Ek Bina Hukuk Mahkemeleri 2. Kat Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu’nda yapılacak.
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