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Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca çeşitli birimlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:24:00 -
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, 12.06.2021 tarihinden itibaren 15  gün  içerisinde  Rektörlük  Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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