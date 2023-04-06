Kütahya Belediye’ne memur alımı başladı
Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, ilanla duyurulan kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 08/05/2023-12/05/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (saat 09:00-12:30/13:30-17:00 arasında) Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Merkez/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin http://www.kutahya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
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Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
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