Kütahya Belediye’ne memur alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

• Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 08/05/2023-12/05/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (saat 09:00-12:30/13:30-17:00 arasında) Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Merkez/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin http://www.kutahya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız