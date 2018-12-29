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Kutadgu Bilig, gençlere böyle sesleniyor

İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig, gençlere altın niteliğinde bir öğütle sesleniyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:35
Kutadgu Bilig, gençlere böyle sesleniyor

Kutadgu Bilig, bakınız gençlere nasıl sesleniyor: ‘Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç, bu sözümü gönülden ve içinden gelerek dinle. Doğruluk yolundan şaşma, gençliğini değerlendir, ondan yeteri kadar yararlan.  Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken, boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma, hep ibadet et.

Bize doğruluktan şaşmamayı ve ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Bu nasihate uyanlar, hep kazanmıştır.

Şeyh Edebali’nin, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ nasihatiyle çıkılan yol, ecdadımızın dünyanın en büyük ve güçlü devletini kurmasıyla sonuçlanmıştır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:35
  1. Kutadgu Bilig
  2. gençlik gücü
  3. Şeyh Edebali
  4. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın
  5. Yusuf Has Hacib

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