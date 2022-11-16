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Gündem "Kuşum Aydın"ın son halini görenler şaşkına döndü! “Ekmeğimle oynadılar” deyip vasiyetini açıkladı
Gündem

"Kuşum Aydın"ın son halini görenler şaşkına döndü! “Ekmeğimle oynadılar” deyip vasiyetini açıkladı

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran "Kuşum Aydın", katıldığı canlı yayında vasiyetini açıkladı. İsim vermeden bazı kişilerden bahseden Aydın, "Arkadaşlarıma 3-4 kişinin adını vererek cenazeme gelmesinler diye vasiyet ettim. O kişiler benim ekmeğimle oynadı" diyerek ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 12:00:00 -
"Kuşum Aydın"ın son halini görenler şaşkına döndü! "Ekmeğimle oynadılar" deyip vasiyetini açıkladı

"Kuşum Aydın" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğuydu. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Aydın, vasiyetini de duyurdu.

 

Geçirdiği sayısız estetik operasyondan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

 

Yeni imajıyla ekran karşısına çıkan Kuşum Aydın, vasiyetini de açıkladı. 

Kuşum Aydın konuşmasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. 

Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

 

 

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