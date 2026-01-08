  • İSTANBUL
Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!
Gündem

Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!

Beyaz Saray’da oturduğu günden beri dünyayı kendi malı gibi yönetmeye kalkan ABD Başkanı Donald Trump, yine haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kendi ülkesindeki binbir çeşit sorunu görmezden gelen "Kovboy Trump", İran’dan Küba’ya, Çin’den Venezuela’ya kadar her yere tehditler savurarak gerçek niyetini bir kez daha ifşa etti.

İran üzerinden "vururuz" tehdidi

İran'da yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerinden çıkan olayları fırsat bilen Trump, sanki bölgenin hamisiymiş gibi Tahran yönetimini tehdit etti. Katıldığı bir radyo programında, İran’daki protestolarda kan dökülmesi halinde "İran’ı çok sert vuracaklarını" söyleyen Trump, egemen bir devletin iç işlerine müdahale sinyali verdi. "İnsanları öldürme eğilimleri var" diyerek iftira siyasetine sarılan Trump, her zamanki gibi kaos ve savaştan beslendiğini kanıtladı.

 

Küba’yı "patlatmakla" tehdit etti, Çin’e parmak salladı

Gözü dönmüş Trump’ın hedefinde sadece İran yoktu. Küba’nın "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu iddia eden ABD Başkanı, bir ülkeyi yok etmekten bahsederken "Oraya girip ortalığı patlatmak dışında daha fazla baskı uygulayamayız" diyerek barbarlık seviyesini ortaya koydu. Öte yandan Çin’deki bir medya patronunun serbest bırakılması için Şi Cinping’e baskı yaptığını itiraf eden Trump, ABD'nin "demokrasi" kılıfı altında nasıl bir diktatörlük kurmak istediğini de gözler önüne serdi.

 

Dünyanın huzuruna ABD gölgesi

Suriye'den çekilirken terör örgütlerini maşa olarak kullanan, Filistin'de zulmün önünü açan ve her fırsatta ekonomik yaptırımları bir silah gibi kullanan Trump’ın bu son tehditleri, abd’nin dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha tescilledi. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu "vurun, kırın, patlatın" siyasetinin bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürüklemesinden endişe ediliyor.

