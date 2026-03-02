O isimden beklenmedik sözler: İlkay Gündoğan'dan itiraf geldi! En büyük hatası ne?
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu İlkay Gündoğan Almanya'dan Frankfurter Allgemeine'a kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu İlkay Gündoğan Almanya'dan Frankfurter Allgemeine'a kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Almanya'dan Frankfurter Allgemeine'a konuştu. İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şöyle: Bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutluluk nedir? -Hobimi mesleğim haline getirmiş olmanın büyük ayrıcalığı. Üstelik çok yüksek bir seviyede.
Peki bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutsuzluk nedir? -Tüm bu işin giderek artan acımasızlığı. Sıfırdan kahramana ve tersi, her yıl daha da aşırı hale geliyor. Bu da zihinsel zorlukları arttırıyor, özellikle genç oyuncular ve çevreleri için.
İyi bir oyuncuyu nasıl tanırsınız? -Top ona ulaşmadan önce, ilk teması ve sahadaki yöneliminden. İyi bir oyuncu sadece topu oynamaz, zaman ve sahayı da oynar.
Karşılaştığınız en iyi oyuncu kim? -Lionel Messi. O, her türlü taktik mantığının ötesindedir. Onu 80 dakika boyuna kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik yapıyı yok eder. Ayrıca, böyle bir futbolcunun önümüzdeki on yıllarda bir daha ortaya çıkmayacağını düşünüyorum.
Kariyerinizde en önemli antrenör kimdir? -Michael Oenning! Beni Bochum'dan Nürnberg'e getirdi ve profesyonel olmanın yolunu açtı. Diğerleri beni ulusal seviyden uluslararası seviyeye taşıdı ama önemli adım profesyonel olmaktı. Bu yüzden Michael Oenning!
En büyük hatanız nedir? -Profesyonel kariyerimin ilk yıllarında çok fazla sakatlık geçirdim ve aşırı şanssız biri olarak görülüyordum. Bugün itiraf etmeliyim, her şeyin yüzde 100 şanssızlık olduğunu söyleyemem. Optimize edilmiş maç hazırlığı, beslenme ve uyku düzeni ile bazı şeyleri etkileyebilirsiniz.
EN BÜYÜK YANILGI Profesyonel futbolcu olarak yaşamakla ilgili en büyük yanılgı nedir? -Birçok kişi, başarı ve paranın bir koruma kalkanı gibi işlev gördüğünü, "Başarılı" olduğunuzda artık endişenizin kalmayacağını düşünür. Ancak en büyük yanılgı, profesyonel olarak şüpheleri olan bir insan olmayı bıraktığınızı düşünmektir. Gerçekte, genellikle sadece maç gününde çalışması gereken bir makine olarak algılanırsınız. Her zaman insanlarla çevrini olsanız da, dışarıdan gelen beklentiler çok büyük olduğu için genellikle kendinizi izole hissedersiniz. Aslında bu baskıdan asla kurtulamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda sizi etkiler. Kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmeniz gerekir, böylece sadece performansınızla tanımlanmazınız.
Guardiola mı, Klopp mu? -Kariyerim boyunca röportajlarda bana bu soru muhtemelen "Nasılsın?" sorusundan daha sık soruldu. İkisi de kesinlikle dünya çapında, dünya klasmanında ama Manchester City'de geçirdiğim uzun süre boyunca Pep ile çok yoğun bir şekilde çalıştım ve kendimi onunla özdeşleştirdiğim için Pep'i seçiyorum. Ancak Klopp'un Almanya ve İngiltere'de başardıkları yine de 11/10'du. Daha iyisi olamaz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23