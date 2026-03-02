O isimden beklenmedik sözler: İlkay Gündoğan'dan itiraf geldi! En büyük hatası ne?

EN BÜYÜK YANILGI Profesyonel futbolcu olarak yaşamakla ilgili en büyük yanılgı nedir? -Birçok kişi, başarı ve paranın bir koruma kalkanı gibi işlev gördüğünü, "Başarılı" olduğunuzda artık endişenizin kalmayacağını düşünür. Ancak en büyük yanılgı, profesyonel olarak şüpheleri olan bir insan olmayı bıraktığınızı düşünmektir. Gerçekte, genellikle sadece maç gününde çalışması gereken bir makine olarak algılanırsınız. Her zaman insanlarla çevrini olsanız da, dışarıdan gelen beklentiler çok büyük olduğu için genellikle kendinizi izole hissedersiniz. Aslında bu baskıdan asla kurtulamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda sizi etkiler. Kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmeniz gerekir, böylece sadece performansınızla tanımlanmazınız.