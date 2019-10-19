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Küstah Fransızdan skandal çıkış! Başörtüsünü Nazi üniformasına benzetti

Fransa devlet kanalı France 2 sunucularından Olivier Galzi haddini aştı. Başörtüsünün dini değil siyasi bir simge olduğunu söyleyen küstah Fransız "Nasıl ki SS Nazi üniforması yasak, başörtüsü de öyle yasak olmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 21:41

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ağır darbe vurduğu YPG/PKK'lı teröristlerle görüşüp onlara kucak Fransa bir skandala daha imza attı.

Başörtüsünü Nazi üniformasına benzetti

Fransa'daki haber kanallarından LCI'da düzenlenen bir programda konuşan devlet kanalı France 2 sunucularından Olivier Galzi haddini aştı. Başörtüsünün dini değil siyasi bir simge olduğunu iddia eden küstah Fransız "Nasıl ki SS Nazi üniforması yasak, başörtüsü de öyle yasak olmalı. İşte bu kadar basit" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Fransa eğitim bakanı "Başörtüsü yasaklanmalı" demişti

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de geçtiğimiz günlerde başörtüsüne ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 21:41
  1. Fransa
  2. YPG
  3. PKK
  4. Olivier Galzi

YORUM YAZ

  • AklAkl14 dk önce
    Fr Hitler'i özlüyor herhalde
  • lkjlkj17 dk önce
    ..........leri

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