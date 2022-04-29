Küstah bildiriye tepki yağıyor

Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimlerin yer aldığı 117 gayri milli sanatçı Gezi finansörü Osman Kavala ve diğer sanıklara verilen hapis cezalarına karşı bildiri yayınladı.

Ne olduklarını yine gösterdiler

Sözde sanatçılara sosyal medya üzerinden tepki yağdı. “117 imza” başlığı altında toplanan sosyal medya kullanıcıları şunları ifade ettiler: “Bu sözde sanatçı bozuntuları 117 kişi gezi vandallarına destek için imza atmışlar. Sizin eviniz arabanız iş yerlerinizi yaksınlar, yağmalasınlar ondan sonra konuşun. Siz kimsiniz Türkiye düşmanları olduğunuzu onayladınız bu attığınız imza ile satılıklar”, “Osman Kavala masum zaten değil mi? Bir de bildiri yayınlayan 117 kendini sanatçı zanneden zavallılar var. Devlet her zaman sizden büyük”, “Sözde yönetmen ve oyunculardan oluşan 117 kişi, “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız” diyerek ‘Gezi Darbesi’ni savunan bildiri imzaladı. Bu Soros’çulara hâlâ destek olacak mısınız. Bunların ne mal olduğunu biz biliyorduk, ama bir kere daha kendileri ikrar ettiler.”

Kendi istedikleri olmadığı için

Bildiriye tepki gösteren AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, şunları dile getirdi: “Osman Kavala dediğimiz şahıs Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Türkiye’nin Soros’uydu. Gezi olaylarının da başaktörlüğünü yapmış bir kişidir. Türkiye’ye karşı böyle bir kalkışma yapmak, Türkiye’yi felakete sürüklemeye çalışan bu kişilere sahip çıkmaz onlarla aynı işe hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bu kişilerin suçları bağımsız Türk yargısı tarafından onaylanmıştır ve gerekli cezaları verilmiştir. Bu cezalara karşı çıkanlar kendi istedikleri olmadığı için ortalığı bu kadar velveleye veriyorlar. Eğer Osman Kavala ve beraberindekiler serbest bırakılsaydı davada görev yapan hakimlerden, savcılardan iyisi yoktu. Bu kadar delil bu kadar suç unsuru ortadayken bunları görmezden gelmek farklı bir akıl tutulmasıdır. Bağımsız Türk yargısı gereğini yapmıştır. Kimseye haksız yere bir ceza verilmemiştir.”