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Kadın - Aile Küşleme tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Küşleme tarifi, nasıl yapılır?

Antep mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan küşleme, kuzu bonfilesiyle yapılır.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:59:00 - 2022-01-03 23:03:20
Küşleme tarifi, nasıl yapılır?

Küşleme Nasıl Çıkartılır: Kuzunun sırt bölümünde bulunan omurgadan çıkartılan küşleme, 2 parmak kalınlığında olmalıdır. Daha önce dediğimiz gibi kuzudan yalnızca 2 adet küşleme çıkartılır. Eğer kasaptan satın alacaksanız, kuzu küşlemesi olarak belirterek kolayca alabilirsiniz. Malzememeler hazırsa, Antep usulü kuzu küşleme yapımına geçebiliriz.

Küşleme Tarifi İçin Malzemeler

  • 600 gram kuzu küşleme
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük soğanın suyu
  • Karabiber
  • Tuz

Küşleme nasıl yapılır?

Kuzu küşlemeyi iri parçalar halinde doğrayın ve geniş bir kaba yerleştirin. Marine sosu için; Yoğurt, domates salçası, bal, zeytinyağı, soğan suyu, karabiber ve tuz ekleyerek çırpın. Hazırladığınız sosu etin üzerinde gezdirin. Elinizle eti harmanlayarak her tarafına sos gelmesini sağlayın. Etin üzerini streç film ile hava almayacak şekilde örtün. Eti buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin. Tavayı ocağa alarak iyice ısıtın. Etleri önlü arkalı olarak pişirin. Dilerseniz, hazırladığınız etleri mangalda da pişirebilirsiniz. Kuzu küşlemeyi, pirinç pilavı ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Küşelme hayvanın neresi?

Kuzunun böbreklerinin üzerinde içe bakan tek et parçasıdır. Küşleme kuzu sırtının ortasından, bel kemiğinin iki tarafından kesilir.

 

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