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Aktüel Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor
Aktüel

Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:03:15 -
Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dükkanına yuva yapan kuşların girip çıkarken sıkıntı yaşamamaları için iş yerinin camını kıran otomobil tamircisi Ömer Çolak, hayvan sevgisiyle takdir topladı.

Sultanorhan Mahallesi'nde otomobil tamirciliği yapan Çolak, 2 yıldır dükkanına yuva yapan kuşları besliyor.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Gebze'de esnaflık yaptığını belirtti.

Kuşların 2 yıl önce sürekli iş yerine girip çıktıklarını fark ettiğini anlatan Çolak, "Onları takip ettiğimde iş yerimin iki yerinde yuva yaptıklarını gördüm. Akşamları dükkanımı kapattığımda yuvalarına giriş çıkış yapamadıklarını fark ettim. İstedikleri zaman yuvalarına giriş ve çıkış yapmaları için iş yerimin üst kısmında bulunan bir camı kırma kararı aldım. O günden bu yana kapıları kapattıktan sonra kırık camdan giriş çıkış yapıyorlar. Onlar bizim neşemiz oldu." diye konuştu.

Çolak, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak "Onlarla birlikte burada çalışmak bana huzur veriyor. İki yıldır onlara bakıyorum. Burada oldukları süre boyunca da bakmaya ve rahat etmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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