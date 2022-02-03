Avustralya'da kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgını yaşanıyor. Uzmanlar, bu hastalığın insanlara da geçtiğini ve grip gibi semptomlara neden olduğunu vurguladı.

Kuşlar arasında 'klamidya' salgını 1 insanı öldürdü

Kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgınının insanlara da geçtiğini belirten bilim insanları, bu hastalığın insanlarda grip semptomlarına sebep olduğunu açıkladı. Diğer yandan Victoria, Bright kasabasında hastalığı kapan 16 kişiden 1 ise yaşamını yitirdi.

Koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde yeniden pik yaptığı dönemde Avustralya'dan tedirgin eden bir haber geldi. Avustralya'da kuşlar arasında sadece cinsel yolla bulaşan 'klamidya' hastalığı salgını başladı. Hasta kuşların sayısının artmasıyla bilim insanları, hastalığın insanlara bulaşmasından endişe ettiklerini duyurdu.

İnsanlarda grip benzeri semptomlara neden oluyor

Sözcü'de yer alan habere göre hayvan hastaneleri ve veterinerler kuşlarla dolup taşarken, tedavi altındaki kuşların yaklaşık üçte birine 'klamidya' teşhisi kondu. Uzmanlar, hastalığın kuşlarda bulaşma hızının insanlarda enfeksiyonlara yol açarak, onlarla yakın temasta bulunanlarda grip benzeri semptomlara neden olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

Hastalık nedeniyle 1 kişi öldü

Victoria, Bright kasabasında, 16 kişinin, bahçede çalışırken kuş pisliklerine maruz kalarak bakteri kaptığı belirlendi. 16 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayda, güney Avustralya'da bir müze çalışanının, papağandan klamidya kaptıktan sonra zatürre olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Klamidya salgını nedir?

Klamidya enfeksiyonu “chlamydia trachomatis” adı verilen bakterinin sorumlu olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Bu bakteri serviks, üretra ve rektumda bulunur. Nadir olmakla beraber klamidya boğaz ve göz dâhil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir.