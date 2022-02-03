  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kuşlar arasında 'klamidya' salgını 1 insanı öldürdü
Sağlık

Kuşlar arasında 'klamidya' salgını 1 insanı öldürdü

Kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan hastalık salgını: İnsanlara da geçiyor uyarısı...

Yeniakit Publisher
2022-02-03 22:44:00 - 2022-02-03 22:50:55
Kuşlar arasında 'klamidya' salgını 1 insanı öldürdü

Avustralya'da kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgını yaşanıyor. Uzmanlar, bu hastalığın insanlara da geçtiğini ve grip gibi semptomlara neden olduğunu vurguladı.

Kuşlar arasında 'klamidya' salgını 1 insanı öldürdü

Kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgınının insanlara da geçtiğini belirten bilim insanları, bu hastalığın insanlarda grip semptomlarına sebep olduğunu açıkladı. Diğer yandan Victoria, Bright kasabasında hastalığı kapan 16 kişiden 1 ise yaşamını yitirdi.

Koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde yeniden pik yaptığı dönemde Avustralya'dan tedirgin eden bir haber geldi. Avustralya'da kuşlar arasında sadece cinsel yolla bulaşan 'klamidya' hastalığı salgını başladı. Hasta kuşların sayısının artmasıyla bilim insanları, hastalığın insanlara bulaşmasından endişe ettiklerini duyurdu.

İnsanlarda grip benzeri semptomlara neden oluyor

Sözcü'de yer alan habere göre hayvan hastaneleri ve veterinerler kuşlarla dolup taşarken, tedavi altındaki kuşların yaklaşık üçte birine 'klamidya' teşhisi kondu. Uzmanlar, hastalığın kuşlarda bulaşma hızının insanlarda enfeksiyonlara yol açarak, onlarla yakın temasta bulunanlarda grip benzeri semptomlara neden olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

Hastalık nedeniyle 1 kişi öldü

Victoria, Bright kasabasında, 16 kişinin, bahçede çalışırken kuş pisliklerine maruz kalarak bakteri kaptığı belirlendi. 16 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayda, güney Avustralya'da bir müze çalışanının, papağandan klamidya kaptıktan sonra zatürre olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Klamidya salgını nedir?

Klamidya enfeksiyonu “chlamydia trachomatis” adı verilen bakterinin sorumlu olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Bu bakteri serviks, üretra ve rektumda bulunur. Nadir olmakla beraber klamidya boğaz ve göz dâhil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir.

 

İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi :Soğan kürünün faydaları nelerdir?
İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi :Soğan kürünün faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi :Soğan kürünün faydaları nelerdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay