Kuşkonmaz hazımsızlığa bire bir! İşte kuşkonmazın faydaları

Yüksek vitamin içeriği sayesinde kuşkonmaz, çok eski zamanlardan beri popüler olmuştur ve çok çeşitli faydaları vardır. Bugünlerde, bu bitki, iklimin ılıman olduğu yerlerde yetiştirilmektedir ve kuşkonmazın en büyük üreticileri İtalya, Almanya ve Fransa’dır. Seralar ve soğuk depolar bu bitkiye tüm yıl ulaşabilmemizi sağlasa da kuşkonmaz yemek için en uygun zaman bahardır. İşte kuşkonmaz hakkında detaylar...

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

İdrar söktürücüdür

Ağırlıklı olarak sudan oluşan kuşkonmaz, sıvı atılmasını kolaylaştırır.

Tutulma, şişme ya da (böbrek taşı ve enfeksiyonu gibi) böbrek problemleri ve hipertansiyon yaşayan insanlar için önerilir.

Ayrıca, idrar üretimini sağlayan asparajin içerir.

Doğal sodyum içermez ve bu yüzden, regl öncesi dönemde genellikle yaşanan şişkinliği önler.

Kabızlık giderici etkisi vardır

Kuşkonmazın bir diğer faydası da içerdiği lif sayesinde bağırsak hareketini düzenlemesidir. Kabızlığı, hemoroidi, kolondaki divertikül hastalıkları ve huzursuz bağırsak sendromunu tedavi edebilir ve önleyebilir.

Benzer şekilde, lifin başka özellikleri de vardır. Örneğin, kolesterolü azaltır ve kanda şeker çözülmesini geliştirir.

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Antioksidan özelliğe sahiptir

Kuşkonmazın dahil olduğu bir öğün yemek, herhangi bir güzellik bakımından daha iyidir. Çünkü bu yeşil (ya da beyaz) bitki, serbest radikallerin etkilerini nötrlemeye yarayan antioksidanlar içerir. Serbest radikaller hücrelere saldırır ve yaşlanmaya sebep olur. Benzer şekilde, bu bitki, sağlıklı bir cilt için faydalı olan beta karoten de içerir.

Antidepresan etkisi eder

Kuşkonmaz, bol miktarda folik asit içerir. Bu besin, hem hamile kadınların sağlığını iyileştirir ve fetüsün gelişimine yardım eder hem de beyin için faydalıdır. Ayrıca, kuşkonmaz cognitive impairment riskini azaltır, bu sayede de iyi uyumanızı sağlar, insomniadan kurtulmanızı sağlar ve depresyona iyi gelir. Yani, rahatlamak istiyorsanız ya da çok yorgun veya stresliyseniz yapabileceğiniz şeylerden biri de öğününüze kuşkonmazı dahil etmektir.

Besleyicidir

Besleyici yapısı, A, C, E ve K vitaminleri ve krom, lif ve folik asit içerir. Düzenli olarak kuşkonmaz tüketmek, vücudunuzun işlevlerini doğru şekilde yerine getirmesi için gerekli olan temel besinleri sağlar.

Kemiklere iyi gelir

50 yaşından yaşlı olan insanlar (özellikle de menopoza giren kadınlar) ve beş yaşından küçük çocuklar diğer insanlardan daha çok kuşkonmaz yemelidir. Neden mi? Çünkü içerdiği K vitamini, kemiklerin daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar ve bu sayede kemiklerinizin çatlamasını ya da kırılmasını önler.

Yaşlandıkça iskelet sisteminiz de zayıflar ve kemik erimesi ya da kireçlenme gibi durumlar gerçekleşebilir. Çocukların da büyümek ve gelişmek için kuşkonmaz yemesi gereklidir. Bu sebze sayesinde, kemik dokusunda yer alan osteokalsin proteini, vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlar.

Kilo vermenize yardımcı olur

Eğer kilo vermek için diyet yapıyorsanız, kuşkonmazı yemek planınıza dahil etmelisiniz.

Bu sebzenin bir kasesi neredeyse 300 mg potasyum içerir. Bu besin, karın bölgesindeki yağlanmayı da azaltır.

Ayrıca kabızlığı önleyen ve toksinleri atan lif içerir.

Ve tüm bunların üzerine, açlığınızı yatıştırır ve bu sayede, anksiyete, depresyon ya da sıkıntıdan dolayı yemek yemenizi önler.