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Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır?

İnsan sağlığına pek çok faydası olan kuşkonmazı çorbasını yaparak tüketebilirsiniz.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:35
Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 demet kuşkonmaz

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

5 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Kuşkonmazların dış kabuklarını soyun ve yıkayın.

Bir tencerenin içine tereyağını koyun ve kuşkonmazları içine atarak kavurun.

Kavrulan kuşkonmazların içine un ekleyin ve unu kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Karışımın içine süt ve et suyunu ekleyerek hızlıca karıştırın.

Çorba kıvam almaya başlayınca içine tuz atın ve kaynatın.

Kaynayan çorbayı servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:35
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