Kuşkonmaz bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Kuşkonmaz bitkisi tek yıllık otsu bir bitkidir sarı ile yeşil karışımı renkte çiçeklere sahiptir. A, B ve C vitaminlerini içeren kuşkonmaz bitkisi beyaz, yeşil ve mor renkte olabilir.

Üç yüzden fazla çeşide sahip olan bitki uygun mevsimde doğadan toplanabilir ancak doğru olan bitkinin toplandığından emin olmakta fayda vardır.

Kuşkonmaz bitkisi çiğ olarak tüketilebildiği gibi yemeği de yapılabilir. Ayrıca beyaz kuşkonmazdan turşu da yapılabilir. Çok sayıda rahatsızlığa iyi gelen bu bitkiden en yüksek verimi alabilmek için çiğ tüketilmesi önerilir.

Çiğ olarak tüketilen kuşkonmazın en bilinen özelliği idrar söktürücü olmasıdır. Aynı zamanda idrar yollarını ve kanı temizlediği de bilinir.

Kuşkonmaz bitkisi hazmı kolaylaştırır ve mide asidini düzene sokar. Bağırsak çalışmasını düzenler ve karaciğere de oldukça faydalıdır. Karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan el ve ayak şişliklerinde etkili olduğu gibi yine karaciğerden kaynaklı cilt rahatsızlıklarına da iyi gelir. Kuşkonmaz bitkisinin cilde ve saçlara canlılık kazandırdığı da bilinir.

Kandaki şeker miktarını düşürme özelliği ile şeker hastalarının tedavilerinde yardımcı olarak kullanılabilir. Kuşkonmaz bitkisinin çiğ olarak tüketilmesi vücudun terleme hızını arttırdığı ve kuşkonmaz yemeğinin tokluk hissi verdiği bilindiği için kilo vermek isteyenlerin tüketmesi oldukça yararlıdır.

Cinsel isteği arttırdığı da bilinen kuşkonmaz bitkisi doğrudan tedavi amaçlı değil takviye olarak tüketilmelidir.

Kuşkonmaz bitkisi eğer doğadan toplanacak ise mutlaka özen gösterilmelidir. Ayrıca her şifalı bitkide olduğu gibi fazla tüketiminin yan etkileri olduğu da bilinir. Bilinen en büyük yan etkisi ishal yapmasıdır.

Ayrıca aşırı doz tüketimi idrar yollarında hasara neden olabilir. Herhangi bir tedaviye ek olarak kullanılıyor ise mutlaka uzman görüşü altında kullanılmalıdır.

Hamile kadınların kullanması uzmanlar tarafından önerilmediği gibi taze olmayan bitkinin hiçbir şekilde kullanılmaması gerekmektedir.

Bu nedenle kuşkonmaz bitkisi sadece mevsiminde tüketilmelidir. Uzmanlar tarafından böbrek rahatsızlığı olanların kullanması da tavsiye edilmemektedir.

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