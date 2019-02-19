0553 313 94 23

KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ileKaradeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12.

19 Şubat 2019 Salı 17:21
KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ileKaradeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da yapıldı.


Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 2018 yılındaki çalışmaların değerlendirildiği, 2019 yılının planlamasının yapıldığı toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Ülkemizin kalkınmasında çok önemli etkisi olduğunu düşündüğüm iletişim konusunda neler yapabileceğimizi bu etkileşimi nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konuyu son derece önemli bir hedef olarak görmekteyiz. Bu noktada üniversitelerimiz ve sanayicilerimizin bir birini anlaması gerekmektedir. Kamu sanayicinin derdinden anlıyor olması gerekmektedir. Üniversiteler bilgi ve bilim üretiyor. Dolayısıyla yeni ürün geliştirme de üniversitelerin önemi çok büyük. Ve bu bilgi birikiminden zaman zaman sanayicinin ihtiyaç duyduğunda faydalanması lazım. Bundan dolayıdır ki üniversiteler bizim için gerek yeni ürün geliştirmede gerekse bu ürünün ticari hale getirilmesinde ve sanayinin gelişmesinde büyük bir etkisi vardır. Üniversiteleri sanayi ile işbirliği aşamasında bu eko sistemi daha iyiye taşımak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeleri gerekmektedir. Bizim açımızdan her yeni toplantıda getirdiğimiz yeni uygulamaların etkilerini sanayide görmemiz lazım ki yapılan bu çalışmaların faydalı olduğunu görelim” dedi.


Sanayi ve üniversite tarafından önemli bir bakış açısının olması gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Dönmez, “Kamu kaynakları yetersiz değildir. Devlet desteklerine yaklaşırken de sanayimizin ve üniversitemizin tüm paydaşlarımızın bu gözle bakması lazım ve sahip olduğumuz bu kaynağı etkin kullanmamız lazım. Yerelde kalkınma ajansları, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri her daim sahadalar” diye konuştu.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük on ekonomi arasında yer almayı hedeflediğini ifade ederek, "AR-GE ve yenilik ekosistemimizin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 2014 yılında başlatılan Kamu- Üniversite ve Sanayi İşbirliği koordinasyonu kurulu ortak bir hafıza etrafında toplanma noktasında bizlere çok önemli hususlar katacaktır. Burada biraz daha gayret göstermemiz gereken olay işbirliği kültürümüzü ve dayanışmamızı ileriye taşımaktır. Trabzon yüzyıllardır bölgenin en önemli ticaret merkezi olarak görev yapmıştır. Diğer yandan üniversitemizin köklü bir üniversite olması ve bünyesinde barındırdığı başarılı akademisyenlerle birlikte yapacakları çalışmalarla ilimize çok önemli fırsatlar katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Vali Ustaoğlu, KÜSİ Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim etti. Toplantının ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan KÜSİ Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.


Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, farklı illerden 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent ve 81 ilin KÜSİ temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:21
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut’ta güreş turnuvası
    1. Şuhut’ta güreş turnuvası
    2. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    3. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    4. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    5. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    6. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    7. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    8. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    9. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    10. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    11. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    12. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    13. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    14. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    15. Vali Aykut Pekmez’den kurum..
    16. Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin..
    17. Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı..
    18. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    19. Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir..
    20. Şanlıurfa’da Kadın Danışma ve..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü