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Aktüel Kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü
Aktüel

Kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:33:26 -
Kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da oturan 56 yaşındaki Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan (20), tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Torul ilçesi Günay köyünde komşularıyla kuşburnu toplamak için Körgöze mevkisine gitti.

Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.

Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.




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