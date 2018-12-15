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Kuşburnu hakkında bunları biliyor musunuz?

Gıda Mühendisi Ilgım Çul Saraç, mevsim itibariyle havaların soğuduğu, grip ve soğuk algınlığının arttığı bu günlerde kuşburnu meyvesine dikkati çekerek, bilinmeyen faydalarından bahsetti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
Kuşburnu hakkında bunları biliyor musunuz?

KUŞBURNUNDAKİ VİTAMİNLER

Doğada organik olarak yetiştiği için en saf meyvelerden birisi sayılan ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnunun tüketimi kış aylarıyla birlikte arttı.
Adına şehirde festival düzenlenen kuşburnu meyvesinin Türkiye'deki gen merkezlerinden birisi olan ve Türkiye'de yetişen 27 tür kuşburnudan 17'sinin yer aldığı Gümüşhane'de doğal olarak kırsaldan toplanan C vitamini deposu kuşburnu hem halk pazarlarında köylü vatandaşlar tarafından toplanarak meyve halinde hem de fabrikasyon üretim aracılığıyla vatandaşlarla buluşuyor.

Gıda Mühendisi Ilgım Çul Saraç, kuşburnu meyvesinin C vitamini deposu olduğunu belirterek, "100 gram kuşburnunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunmaktadır. Aynı zamanda ödem atıcı özelliği de vardır" dedi.

Kuşburnu meyvesinin C vitamini açısından zengin olduğu için kış aylarında daha çok tüketilmesini önerdiklerini kaydeden Saraç, "İçerdiği C vitamini sayesinde gribal enfeksiyonlara, öksürüğe, soğuk algınlığına iyi geldiği kanıtlandı.
Ayrıca kuşburnu meyvesinin çekirdekleri de kozmetikte de belli kullanım alanı var. Cilde iyi geldiği biliniyor. Kuşburnunun antioksidan özelliğinden dolayı kansere de iyi geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞADA YABANİ OLARAK YETİŞTİĞİ İÇİN ORGANİK BİR MEYVE

Doğada yabani olarak yetiştiği için üretiminde herhangi bir gübre, kimyasal madde kullanılmayan kuşburnunun organik bir meyve olduğunu ve Türkiye'de kültüre alınmamış meyvelerden birisi olduğunu hatırlatan Saraç, "Kuşburnu meyve olarak tüketilebildiği gibi su, marmelat ve çay olarak da hem lezzet hem de şifa kaynağıdır.

C vitamini açısından zengin olması nedeniyle soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir, kuvvetli antioksidan etki gösterir, genel direnci arttırarak grip, nezle gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar. Eklem kireçlenmesi ve romatizmal ağrıların giderilmesinde de son derece etkilidir. Zengin demir içerdiği için kansızlığa karşı da faydalıdır. Cildin elastikiyetini korumasına yardımcı olarak yaşlanmayı önleyici özellik gösterir" şeklinde konuştu.  

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
  1. Gümüşhane
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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