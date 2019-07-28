Kuşburnu çayı içtiğinizde işte vücudunuzda bunlar meydana geliyor!

Genellikle kış aylarında çay olarak tüketilen kuşburnu dünyadaki en iyi C vitamini deposu meyvedir. Bu lezzetli meyveden çayın yanı sıra reçel ve marmelat da hazırlanıyor. Rengi ve kokusuyla iştah açan kuşburnu çayının faydalarını daha detaylı öğrenelim.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kuşburnu daha önce belirttiğimiz gibi C vitamini yönünden son derece zengindir. Bu nedenle düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kuşburnu bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kalp krizine karşı koruyucu

Antioksidan ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu sağlıklı kalp ve damarların anahtarıdır.

Kilo vermeyi hızlandırır

Kuşburnu içerdiği vitamin ve bileşikler sayesinde metabolizmanın hızlanmasına yardım eder. Bu durum da hızlıca kilo vermenizi sağlar.

Diyabeti önleyebilir

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli kuşburnu tüketiminin tip 2 diyabete karşı koruyucu olabileceğini kanıtlamıştır.

Ağrı kesici

Kuşburnu içeriği nedeniyle aynı zamanda iyi bir ağrı kesicidir.

Yaşlanma karşıtı

Kuşburnu içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Aman dikkat!

Kuşburnundan hem lezzetli hem de şifalı çaylar hazırlamanız mümkün. Ancak sağlık için son derece yararlı bu çaydan gün içinde litrelerce içmek doğru bir davranış olmayacaktır. Bitki ve meyve çaylarının günde iki bardaktan fazla tüketimi önemli sağlık sorunlarına yol açar. Kuşburnunun faydalarından yararlanmak için günde kesinlikle iki fincanı geçmeyin.