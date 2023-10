Kuşburnu bir hazine: Mikrobu söküp ciğerleri açıyor, şifa saçıyor! Doğanın bize sunduğu hazinelerden biri

Kuşburnunun Faydaları Nelerdir?

Lif açısından yüksek olan kuşburnunun günlük insan vücuduna ihtiyacı olan lifin %24 ünü karşılamaktadır.

Özellikle C vitamini bakımında en yüksek olan çaylardandır. Günlük insan vücudunun ihtiyacı olan c vitamininin %134 ünü karşılamaktadır.

Ayrıca E vitamini bakımından da zengindir. Bu da günlük insan vücudunun ihtiyacı olan e vitaminin %11 ini karşılamaktadır.

Günlük insan vücudunun ihtiyacı olan magnezyumunda %5 ini karşılamaktadır.

Antioksidanların en yükseği kuşburnunda bulunmaktadır. Kurutulmuş kuş burnu tazesinde göre daha fazla antioksidan bulundurmaktadır.

Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemine de yardımcı olmaktadır.

C vitamini yüksek miktarda olduğu için cilt sağlığı açısından yararlıdır ve dış etkilere karşı da cildi de güçlendirmektedir.

İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı da korumak sağlamaktadır. Kolesterolün ve tansiyonun denge de tutulmasını da sağlamaktadır.

Bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kilo veremeye de yardımcı olmaktadır. Ayrıca kuşburnunun yağ yakıcı özelliği de bulunmaktadır. Düzenli kullanımda 12 hafta sonra kilo verildiği görülmektedir.

Tip 2 diyabet hastalığında kan şekerini dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalarda eklem ağrılarını azalttığını da görülmektedir.

Ayrıca iltihabı önleyici ve yok edici özelliği de bulunmaktadır.

Cilt sağlığı için gerekli olan vitaminleri kuşburnu taşımaktadır. Tüketildiği zaman cildin gerekli olan vitaminlerinin alınmasını sağlamaktadır.

Ödem attırıcı özelliği de bulunmaktadır.

Hatta idrar söktürücü özelliği de bulunduğu için ödemle karıştırılmamalıdır.

Öksürüğe, gribe, soğuk algınlığına ve daha birçok mevsimsel hastalığa da iyi gelmektedir. Özellikle hastalıklara karşı da koruyucu özelliği bulunmaktadır.

Mide hastalıkları içinde şifalı bir bitkidir.

