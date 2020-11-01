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Aktüel Kuşadası'ndaki Özer Türk Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu
Aktüel

Kuşadası'ndaki Özer Türk Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:25:15 -
Kuşadası'ndaki Özer Türk Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu

AYDIN (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evleri hasar gören ve binalarına girmek istemeyen vatandaşlar için AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığı ve Aydın Valiliği aracılığıyla, ilçede evleri hasar gören vatandaşların kendisini daha rahat hissetmesi amacıyla Kuşadası Özer Türk Stadı'nda çadırların kurulduğunu bildirdi.

Evinden ve bulunduğu yerden tedirgin olanların burada kalabileceğini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Hasar tespit komisyonları dünden bu yana görev yapıyor. Oturulamaz raporuna yönelik henüz bir tespit olmadı. O bakımdan çok şükür ediyoruz. İnşallah devletimiz sahip olduğu imkan ve kapasiteyle vatandaşımızın hem huzuru hem güvenliği hem de rahatı için şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini vermeye devam edecek."

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