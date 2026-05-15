  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanlar 'ders çıkarmak gerek' diyerek duyurdu: Depolar boşaldı, Türkiye'nin kapısını çalmaya başladılar 13 yaşındaki kıza istismar zincirinde üvey babadan olay sözler Türkiye’de 9 adet bulunuyor Bitlis Ayasofya Cami ile tarih yolculuğu Erzincan'ın tescilli üzümü: Bilimsel araştırma Cimin üzümünün çekirdeğindeki güçlü etkiyi ortaya koydu Meğer İmralı’da neler olmuş neler! Öcalan, o ismi öyle bir fırçalamış ki... Sıcak gelişme: İBB'ye yönelik ihale operasyonunda gözaltına alınanlar belli oldu Saksıda hasat eden paraya para demiyor: Almanlar ve İngilizler sıraya girdi: Türkiye’den almak için yarışıyorlar Vücuduna 80 dikiş atıldı Köpeği dehşet saçan patron yan çizdi Açık açık dile getirdi: Ali Ece çıldırdı: 'Galatasaray Van Dijk'ı alırsa lig oynanmasın'
Sağlık
15
Yeniakit Publisher
Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir
IHA Giriş Tarihi:

Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezite kanser riskini artırabilir uyarısına kulak verilmeli...

#1
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezitenin yalnızca kilo artışıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, "Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi, eklem hastalıkları ve karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanı sıra meme, kolon ve pankreas kanseri gibi bazı kanser türlerinin görülme riskini de artırabilir. Obezite, bireyin yaşam kalitesini de düşürür, hareket kabiliyetini kısıtlar ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilir" dedi.

#2
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

16 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, tüm vücut sistemlerini etkileyen kronik bir hastalık olduğunu vurguladı. Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikiminin sağlığı bozacak düzeye ulaşmasıyla ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Çelik, "Bu durum metabolik, hormonal ve sistemik birçok sorunu beraberinde getirir. Tanı koymada en sık kullanılan yöntem vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamasıdır. Ancak sadece VKİ'ye bakmak yeterli değildir. Bel çevresi ölçümü, vücut yağ oranı ve kişinin mevcut hastalıkları birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle karın bölgesinde yağlanma, kalp ve metabolik hastalıklar açısından daha yüksek risk anlamına gelir" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezitenin günümüzde giderek yaygınlaştığını ifade eden Çelik, bu artışın tesadüf olmadığını belirterek, "Fiziksel aktivitenin azalması, masa başı çalışma düzeni ve uzun süre ekran başında kalmak günlük hareketi ciddi şekilde kısıtlıyor. Bunun yanında yüksek kalorili, işlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdaların kolay ulaşılabilir olması da kilo artışını hızlandırıyor. Fast-food tüketimi, şekerli içecekler ve düzensiz beslenme alışkanlıkları obezitenin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Ayrıca stres, uyku düzensizliği ve hormonal değişiklikler de iştah mekanizmasını etkileyerek kilo artışına yol açabiliyor" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezitenin yalnızca kilo artışıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Opr. Dr. Çelik, "Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi, eklem hastalıkları ve karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanı sıra meme, kolon ve pankreas kanseri gibi bazı kanser türlerinin görülme riskini de artırabilir.

#5
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezite, aynı zamanda bireyin yaşam kalitesini düşürür, hareket kabiliyetini kısıtlar ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilir" diye konuştu.

#6
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Vücut Kitle İndeksi'nin (VKİ) pratik bir değerlendirme aracı olduğunu belirten Opr. Dr. Çelik, "18.5'in altı zayıf, 18.5-24.9 arası normal, 25-29.9 arası fazla kilolu, 30 ve üzeri obez olarak sınıflandırılır.

#7
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

VKİ yükseldikçe diyabet ve kalp hastalıkları riski de artar. Ancak özellikle kas kütlesi yüksek bireylerde tek başına yeterli olmayabilir, bu nedenle kişiye özel değerlendirme önemlidir" dedi.

#8
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Ailesinde obezite öyküsü bulunan bireylerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Çelik, "Genetik bir zemin söz konusu olsa da sonucu belirleyen daha çok yaşam tarzıdır.

#9
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak ve düzenli egzersiz yapmak, genetik riskleri önemli ölçüde azaltabilir" ifadelerine yer verdi.

#10
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Obezite tedavisinin tek bir yöntemle çözülemeyeceğini vurgulayan Opr. Dr. Çelik, "Diyetisyen eşliğinde planlanan beslenme programları, düzenli fiziksel aktivite ve davranış değişikliği tedavinin temelini oluşturur. Gerekli durumlarda ilaç tedavileri de devreye alınabilir.

#11
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Ancak ileri düzey obezite hastalarında cerrahi yöntemler etkili ve kalıcı çözümler sunabilmektedir" şeklinde konuştu

#12
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Opr. Dr. Çelik, bariatrik cerrahinin belirli kriterlere göre uygulandığını ifade ederek, "Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan ya da 35'in üzerinde olup diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalıkları bulunan bireyler cerrahi için uygun adaylar arasında yer alır. Tüp mide ve gastrik bypass gibi ameliyatlar, yalnızca kilo kaybı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolik hastalıkların kontrol altına alınmasına da yardımcı olur" dedi.

#13
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Hızlı kilo verme vaat eden yöntemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Şok diyetler ve bilinçsiz uygulamalar kas kaybına, vitamin ve mineral eksikliklerine ve metabolizma hızının düşmesine yol açabilir. Bu durum, verilen kiloların kısa sürede geri alınmasına neden olur. Sağlıklı kilo kaybı haftada ortalama 0.5-1 kilogram olmalıdır. Önemli olan hızlı değil, kalıcı kilo vermektir."

#14
Foto - Sadece VKİ'ye bakmak yeterli değil: Uzmandan ciddi uyarı: Obezite kanser riskini artırabilir

Sürdürülebilir kilo kontrolünün ancak yaşam tarzı değişikliğiyle sağlanabileceğine değinen Opr. Dr. Çelik, "Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmak, porsiyon kontrolü yapmak, düzenli egzersiz alışkanlığı edinmek ve uyku düzenine dikkat etmek büyük önem taşır. Kişinin motivasyonunu koruması ve gerektiğinde profesyonel destek alması da sürecin başarısını artırır" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 yaşındaki çocuk İETT otobüsüne bindi, yürekleri ağza getirdi! Şoför günün kahramanı oldu
Gündem

7 yaşındaki çocuk İETT otobüsüne bindi, yürekleri ağza getirdi! Şoför günün kahramanı oldu

Başakşehir’de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati sayesinde güvenli şekilde ailesine teslim..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı
Dünya

Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı

Srebrenitsa soykırımından hüküm giyen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in, sağlık durumunu gerekçe göstererek yaptığı geçici tahliye b..
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu toplam 200..
'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'
Dünya

'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'

Donald Trump’ın son açıklamaları, PKK/YPG çizgisinin yıllardır “Kürt” kimliğini küresel güçlerin bölgesel hesaplarına taşıyan bir araca dönü..
Eski Filistinli tutuklular: Karar ‘cinayetleri meşrulaştırma girişimi’
Gündem

Eski Filistinli tutuklular: Karar ‘cinayetleri meşrulaştırma girişimi’

İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarının faillerine yönelik idam cezası ve özel yargılama usullerini içeren yasayı kabul etti. Eski Filistinli ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23