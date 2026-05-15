Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti"

Trump, Xi Jinping’in daha önce ABD’yi "gerileyen bir ülke" olarak görmesini, rakibi Joe Biden dönemine bağlayarak aradan çekildi. Kendi 16 aylık görev süresini "inanılmaz bir yükseliş" olarak nitelendiren Trump, Xi’nin bu "mucizevi" değişimden dolayı kendisini bizzat tebrik ettiğini iddia etti.

Trump'ın paylaşımında öne çıkan o iddialar:

Tebrik İddiası: "Başkan Xi, böylesine kısa bir süre içinde elde edilen onca muazzam başarıdan dolayı beni tebrik etti."

"İki yıl öncesine kadar gerileyen bir ulustuk, şimdi ise dünyanın en gözde ulusu durumundayız."

"İki yıl öncesine kadar gerileyen bir ulustuk, şimdi ise dünyanın en gözde ulusu durumundayız." Güç Gösterisi: 18 trilyon dolarlık yatırım, borsa rekorları ve askeri hamlelerin tamamen kendi dehasının ürünü olduğunu savundu.

"Ben varsam güç var" mesajı

Açıklamalarında sık sık kendi ismini ve başarılarını ön plana çıkaran Trump, ABD’nin düzelmesini sadece kendi varlığına bağladı. "Xi bu konuda yüzde 100 haklıydı" diyerek Çinli lidere hak veren Trump, bu durumun ancak kendisi göreve gelince tersine döndüğünü belirterek megolaman bir tablo çizdi.

Trump, mesajını Çin ile ilişkilerin kendi döneminde "her zamankinden daha güçlü" olacağı temennisiyle bitirirken, küresel siyasetin merkezine yine sadece kendi şahsını yerleştirdi.