  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur... Küçükçekmece'de Nefes Kesen Takip: Polis Uyarı Ateşi Açtı, Şüpheliler Kıskıvrak Yakalandı NATO Ankara Zirvesi Öncesi Washington’dan Kritik Mesajlar: Türkiye "Sorumlu Yetişkin" Rolünde SGK uzmanı duyurdu: Emekliler için çifte ödeme müjdesi! Kardeş ülke 750 kilometre menzilli füzesini başarıyla test etti! Sumud’tan askeri koruma çağrısı: Küresel Filo Marmaris’ten Yola Çıktı Sakın evden çıkmayın! Afrika'dan boğucu çöl tozu geliyor Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti" Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok 'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'
Dünya Hedef Gazze! Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor
Dünya

Hedef Gazze! Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hedef Gazze! Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerlemeye devam ediyor. Filo da 45 ülkeden yaklaşık 500 aktivist yer alıyor.

Filo yetkililerinden alınan bilgiye göre Marmaris'ten yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Rodos Adası'nın 27 mil doğusunda ortalama 5 knot süratle seyrediyor.

Mevcut rota ve süratin korunması halinde filonun 17 Mayıs Pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRISI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Marmaris'ten demir aldı! Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı
Marmaris'ten demir aldı! Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı

Gündem

Marmaris'ten demir aldı! Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı

Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!
Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!

Gündem

Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23