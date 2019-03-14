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Kuşadası’nda yunus ve caretta caretta ölüleri bulundu

Kuşadası’nda, gün içinde bir caretta caretta ve bir yunus balığı ölüsü bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 23:35
Kuşadası’nda yunus ve caretta caretta ölüleri bulundu

Kuşadası’nda, gün içinde bir caretta caretta ve bir yunus balığı ölüsü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıede Mahallesi Kuştur Mevkii Adagöl kıyısında ölü bir yunus balığı bulunduğu yolundaki ihbar üzerine bölgeye giden çevreciler inceleme yaptı. Daha sonra Pamucak sahilinde de bir caretta carettanın sahile vurduğu bilgisini alan çevreciler, caretta caretta üzerinde yaptıkları ilk incelemede herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Adnan Menderes Üniversitesi’nde incelenmek üzere doku örneği alınan caretta caretta ölüsü, Dalyan’daki Deniz Kamplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:35
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