Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindekiuyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıdan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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