Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.23 Temmuz 2019 Salı 15:47
Aydın'ın Kuşadası ilçesindekiuyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıdan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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