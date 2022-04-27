Kuşadası'nda Ümit Özdağ'ı delirten sorular! Basın toplantısını yarıda kesti

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grubun saldırısına uğrayan Ergün Poyraz'ı ziyaret etti.

İlçede birtakım temaslarda bulunan Özdağ, Kuşadası Belediye binası önünde de basın toplantısı düzenledi.

Özdağ, 12 Nisan'da evinin önünde saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'a destek vererek sürecin sonuna kadar yasal takipçisi olacağını söyledi.

Ortam bir anda gerildi!

Bir gazeteci, Özdağ'a, "Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Bu nasıl bir soru" diyen Özdağ, gazeteciye tepki gösterdi.

Diğer basın mensupları da "Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı?" "İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak?" sorularını yöneltince, sinirlerine hakim olayan Ümit Özdağ toplantıyı yarıda kesti.