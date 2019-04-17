Kuşadası’nda turizm sezonundan beklentiler sempozyumda ele alındı

Kuşadası’nda 43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda, "2018 Yılı Turizminin Genel Değerlendirmesi ve 2019 Yılından Beklentiler" ele alındı.ADÜ Turizm Fakültesi Çok amaçlı salonunda gerçekleşen sempozyuma Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanısıra sektör temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Alp Timur’un yönettiği "2018 Yılı Turizminin Genel Değerlendirmesi ve 2019 Yılından Beklentiler" konulu sempozyuma konuşmacı olarak Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) Başkan Yardımcısı Rıza Esen, Kuşadası Rehberler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Celal Küçük, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mezunlar Derneği üyesi Karabulut ile TÜRSAB Kuşadası Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan katıldı. Turizm sezonundan beklentilerin bir önceki yıla göre olumlu olduğunu kaydeden konuşmacılar sempozyumun son bölümünde ise izleyenlerden gelen soruları cevaplandırdı.