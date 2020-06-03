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Aktüel

Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi

Kuşadası’nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:49:46 -
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi

Kuşadası’nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Davutlar Esnaf Odası Başkanı Kamil Güler katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, korona virüs salgınıyla mücadelenin ardından başlayan yeni dönemde normalleşme yolunda adımlar atıldığını belirterek, “ Kuşadası’nı yeni tedbirlerle birlikte turizm sezonuna hazırlamayı hedefliyoruz. Bu konuda alınacak tedbirleri gözden geçirdik ve yapılacak çalışmaları kararlaştırdık “ dedi.

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